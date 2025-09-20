3 زلازل «بيضاء» في إندونيسيا وروسيا وتشيلي

جاكرتا، موسكو، سانتياغو - وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات منطقة بابوا أقصى شرقي إندونيسيا في وقت مبكر أمس، ما أسفر عن أضرار متفرقة في بلدة ساحلية. ولم ترد أنباء، على الفور، عن وقوع إصابات.

وأفاد سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، بانهيار منزلين والجسر الرئيس في بلدة نابير بإقليم بابوا الوسطى.

كما وقعت أضرار طفيفة في مكتب حكومي وكنيسة ومطار. وأضاف سوهاريانتو، في مقطع فيديو: الوضع آمن وتحت السيطرة. وقال الناطق باسم الوكالة عبدالمهري، إن الناس هرعوا خارج منازلهم، إلى مناطق مرتفعة وانقطعت شبكات الاتصالات في نابير وعدة بلدات.

إلى ذلك، قال فلاديمير سولودوف، حاكم منطقة كامتشاتكا، أمس، إن زلزالاً قوياً ضرب المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.8 درجات وإنه كان على عمق 10 كيلومترات. وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات، لكنها عدلت الرقم لاحقاً إلى 7.8 درجات. وقال سولودوف إن جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى، لكن لم يتم تسجيل أية أضرار.

كما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالاً بلغت شدته 5.6 درجات هز إقليم تاراباكا في تشيلي، أمس. وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 89 كيلومتراً، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.