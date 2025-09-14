الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا: مستقبل حكم السودان لا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب

أصدرت المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات ومصر والسعودية وأمريكا، بياناً مشتركاً عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب.

والتزم الوزراء بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان، من بينها أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار، ولا يوجد حل عسكري مجد للصراع، وأن استمرار الوضع الراهن يُسبب معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن، وأنه يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين، والامتناع عن الهجمات العشوائية على البنية التحتية. ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، عن عميق امتنانه لدولة الإمارات، لاستضافتها آلاف السودانيين الذين شردتهم الحرب. وقال في حوار مع «البيان»: إن دعم الإمارات امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار، مشدداً على أن الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج.



