نتانياهو: ماكرون داعم لـ«حماس»

ردت إسرائيل بقسوة على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحربها في غزة، وذهبت إلى حد اتهامه بـ«دعم حماس»، فيما جدد الرئيس الفرنسي مطالبته بالضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في القطاع.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الفرنسي بالوقوف إلى جانب «منظمة إرهابية» بعدما انتقد ماكرون منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه «مرة أخرى، اختار ماكرون أن يقف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة، وأن يكرر الدعاية لهذه المنظمة المثيرة للاشمئزاز، متهماً إسرائيل باتهامات كاذبة».

وأضاف «بدلاً من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يقاتل التنظيمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مجدداً بأن تستسلم إسرائيل وتكافئ الإرهاب»، حسب تعبيره. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن على ماكرون «ألا يعطينا دروساً في الأخلاق».

وقال في بيان «نتذكر جيداً ما تعرض له اليهود في فرنسا عندما لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، على الرئيس ماكرون ألا يعطينا دروساً في الأخلاق».

وكان ماكرون اعتبر، الثلاثاء، أنّ «ما تقوم به حكومة نتانياهو (في غزة) غير مقبول»، و«مخز». ورأى أن ما يحدث في غزة «مأساة إنسانية غير مقبولة». كذلك، ندّد بـ«منع الإسرائيليين» دخول «كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان».

ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.