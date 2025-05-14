غوتيريش: إصلاح الأمم المتحدة يتطلب تغييرات مؤلمة

نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن مبادرة جعل المنظمة أكثر فاعلية تتطلب تغييرات مؤلمة، وتقليصاً لعدد الموظفين، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية هذه الإصلاحات. ولدى عرضه على الدول الأعضاء ما تم إحرازه من تقدم على هذا المسار، قال غوتيريش:

«هدفنا المشترك لطالما كان جعل منظمتنا أكثر فاعلية وتبسيط الإجراءات وإزالة التداخلات وتعزيز الشفافية وحس المسؤولية لدى الجميع.. أزمة السيولة التي نواجهها ليست جديدة، لكن الظروف المالية والسياسية الحالية تجعل جهودنا أكثر إلحاحاً.. نعلم أن بعض هذه التغييرات ستكون مؤلمة لأسرة الأمم المتحدة».

وفي معرض تطرقه إلى التصور الموضوع لإعادة الهيكلة، أعرب الأمين العام عن اعتقاده بأن إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام، ستتمكنان من إلغاء 20% من وظائفهما من خلال القضاء على التكرار الوظيفي والتخلص من المهام التي تمارسها أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة. واعتبر أن هذه النسبة يجب أن ينظر إليها على أنها مرجعية لمجمل «مبادرة الأمم المتحدة 80».

وتطرق الأمين العام أيضاً إلى إمكانية نقل وظائف من نيويورك وجنيف إلى مدن أقل تكلفة، مشدداً على الأعباء الزائدة للمهام الموكلة إلى الأمانة العامة من قبل الدول الأعضاء.

وأشار غوتيريش إلى أكثر من 3600 تفويض تم تحديدها خلال هذه العملية. كما دعا غوتيريش، الدول الأعضاء إلى احترام التزاماتها المالية إزاء المنظمة، لا سيما في مجال حفظ السلام.

وقال غوتيريش في مستهل اجتماع وزاري في برلين، حول بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: «تمويل كل أنشطتنا هو راهناً على المحك وحفظ السلام ليس استثناء.. لذا من الضروري أن تحترم كل الدول الأعضاء التزاماتها المالية، من خلال تسديد اشتراكاتها كاملة وفي المهل المحددة».