شي وبوتين ينتقدان الغرب في قمة «شنغهاي»

وجّه الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانغين بشمال الصين، في حين يحضر قادة منظمة شنغهاي، اليوم، عرضاً عسكرياً ضخماً بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحضور نحو 20 من قادة منطقة أوراسيا، دعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة. وقال: «يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية، ومعارضة عقلية الحرب الباردة، ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب» التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف شي: «الوضع الدولي الحالي أصبح فوضوياً ومتشابكاً، والمهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء أصبحت أكثر تحدياً». وتابع «بينما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، يجب علينا المضي قدماً وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل».

وعقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أحد حلفاء بوتين المقربين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بأول زيارة له للصين منذ 2018.

ويشارك في القمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وشوهد شي وبوتين ومودي في بث مباشر عندما كانوا يتحادثون وهم محاطون بمترجميهم.

وخلال الاجتماعات، قال مودي لشي: «إن الهند ملتزمة بالمضي قدماً في علاقاتنا على أساس الثقة المتبادلة والكرامة».

واستخدم بوتين خطابه للدفاع عن الحرب في أوكرانيا، محمّلاً الغرب مسؤولية إشعال فتيلها. وقال «هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبب فيه الغرب». وأضاف: «السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف الناتو».

وعقد بوتين لقاءً مع مودي امتد قرابة ساعة داخل سيارته المدرعة قبل اجتماعهما الرسمي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية روسية. وبينما أشار بوتين إلى «علاقة صداقة مميزة»، أضاف «ننسق جهودنا بشكل وثيق على الساحة الدولية».

ونشر مودي عبر إكس صورة تجمعه ببوتين، مرفقة بتعليق «المحادثات معه دائماً ما تكون مفيدة». ووصف بوتين رئيس وزراء الهند بأنه «صديقه العزيز»، وقال إن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشره الكرملين.

وبالتوازي، استنكرت الهند الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة لوقف وارداتها من النفط الروسي، حيث أكد وزير النفط الهندي هارديب بوري أن هذه الواردات أسهمت في حماية الاقتصاد العالمي من موجة ارتفاع في الأسعار، كما اعترض أيضاً بشكل مباشر على اللهجة الفظة التي استخدمها المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو.

كذلك عقد بوتين لقاء مع أردوغان، أشاد بعده بجهود أنقرة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. وقال «أنا واثق من أن الدور الخاص الذي تؤديه تركيا في هذه المسائل سيظل مطلوباً». وتخضع قمة تيانغين لتدابير أمنية وعسكرية مشددة ونشرت مركبات مصفحة في بعض الشوارع وقطعت الحركة المرورية في أجزاء كبيرة من المدينة.

ونشرت لافتات في الشوارع بالماندرية والروسية تشيد بـ«روحية تيانغين» و«الثقة المتبادلة» بين موسكو وبكين. ودُعي بعض القادة، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء.

ويحضر القادة اليوم في بكين استعراضاً عسكرياً ضخماً بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية. ويدشن العرض سلسلة من الأحداث التي تسعى الصين من خلالها إلى إظهار -ليس فقط نفوذها الدبلوماسي- ولكن أيضاً قوتها، في وقت تقدم نفسها قطباً للاستقرار في عالم منقسم.

ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة نادرة خارج بلاده للقاء شي في الصين.