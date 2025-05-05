إسرائيل تهدد بالرد على الحوثي في إيران

هددت إسرائيل بمهاجمة إيران في أعقاب سلسلة الهجمات الصاروخية الحوثية من اليمن، وآخرها سقوط صاروخ، أمس، في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديده بالرد على هجمات الحوثيين، لكنه توعد بضرب «راعيتهم إيران».

وفي وقت سابق توعد نتانياهو بالتحرك ضد الحوثيين كما فعل سابقاً. وأضاف أن إسرائيل ستنفذ المزيد من الهجمات ضد الحوثي.

وقال «إنها ليست ضربة لمرة واحدة، ولكن سيكون هناك المزيد من الضربات». بدوره هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد «بسبعة أضعاف».

وأفادت قناة «كان» العبرية، أمس، بأن قرار الرد اتخذ بعد اجتماع ترأسه نتانياهو بمشاركة مسؤولي الأمن والدفاع. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصاروخ الحوثي، ما أدى إلى إثارة الذعر في مبنى المسافرين، وإغلاق المطار عدة ساعات.

