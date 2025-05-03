مقتل أكثر من 10 مسلحين في عملية عسكرية بالصومال

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل أكثر من 10 عناصر مسلحة تابعة لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية بإقليم شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد.

وذكر الجيش، في بيان، أن قوات نفذت بالتعاون مع القوات المحلية عملية عسكرية ضد عناصر الحركة في منطقة ريفية تابعة لمديرية آدم يبال في إقليم شبيلي الوسطى، وقتلت أكثر من عشرة مسلحين، وصادرت كميات من الأسلحة.

على صعيد آخر، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى تقديم مساعدات طارئة وفورية لدعم 45 ألف شخص تضرروا من الفيضانات التي ضربت الصومال.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن أربعة أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم الفيضانات، فيما تأثر أكثر من 45 ألف شخص بالفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار التي ضربت أجزاء مختلفة من الصومال منذ 15 أبريل الماضي.

وأوضح مكتب «أوتشا» أن نهر شبيلي فاض عن ضفتيه يوم الاثنين في مدينة جوهر، مما أدى إلى نزوح أكثر من 6 آلاف شخص وغرق نحو 11 ألف هكتار من الأراضي.