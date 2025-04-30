بريطانيا وأمريكا تنفذان هجومًا جويًا على مصنع طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش البريطاني، الأربعاء، أنه شنّ بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري حوثي في اليمن"، مشيرة إلى أن المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضح البيان أن الضربة الجوية نُفّذت "ليلًا، عندما يكون احتمال وجود مدنيين في المنطقة منخفضًا".

وبحسب الوزارة، فإن الضربة نُفّذت بواسطة مقاتلات "تايفون" بريطانية، واستهدفت "مجموعة مبانٍ يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيّرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم 7 أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بها.

ومنذ مطلع عام 2024، تشنّ الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين، تشاركها فيها أحيانًا بريطانيا.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها لندن أنها شاركت مع واشنطن في تنفيذ ضربة جوية في اليمن منذ أن أطلق الجيش الأمريكي، في منتصف مارس، حملة مكثفة ضد المتمردين اليمنيين.

وكان البنتاغون قد أعلن، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملتها الجوية المكثفة ضد الحوثيين في منتصف مارس.