مقتل 44 إرهابياً في «شبيلي» الصومالية

قتل عدد من عناصر «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية، وأصيب آخرون في صد الجيش الصومالي هجومين عسكريين بمحافظة شبيلي الوسطى، حسبما أفاد ضباط عسكريون لوسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية نقلاً عن ضباط، إن قوات الجيش الوطني بالتعاون مع الأهالي تمكنت من تصفية أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الإرهابيين المرتبطة بحركة الشباب الإرهابية في عمليتين منفصلتين بمحافظة شبيلي الوسطى.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، جاءت العملية الأولى عقب محاولة يائسة من عناصر إرهابية لمهاجمة منطقة «ورغاطي»، حيث تصدت لهم قوات الجيش الصومالي، مما أسفر عن مقتل 22 مسلحاً. وفى عملية موازية، نفذت القوات المسلحة الصومالية عملية نوعية في منطقة «لابي غولي» الواقعة شمال غرب «ورغاطي».

والتي كانت تحاول فيها الميليشيات إعادة تنظيم صفوفها؛ مما أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من الجماعة الإرهابية. وأكدت الوكالة أن المنطقة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة، فيما لا تزال عمليات التمشيط والتقييم الميداني جارية.

وثمنت وزارة الإعلام الصومالي دور الجيش الوطني وأهالي المنطقة في إحباط الهجوم، وتكبيد المسلحين خسائر فادحة، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء التام على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد.