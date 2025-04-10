دعوى السودان ضد الإمارات.. افتراءات وتضليل

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، النظر في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والتي حاول الجانب السوداني التلاعب بمعايير أدلتها وخفض تلك المعايير أمام المحكمة قبل جلسة الاستماع بدقائق.

واستند الجانب السوداني إلى سابقة قانونية للتحايل على فجوة الأدلة غير المُستندة إلى أي وقائع، وجاء هذا الاستعجال في تقديم الدعوى بدون براهين استباقاً لأي إدانة لانتهاكات القوات المسلحة في السودان.

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة العدل الدولية، وعلى رأسها عدم اختصاص المحكمة.

إضافة إلى أن الوقائع على الأرض تشهد على الدور الإنساني للإمارات في إغاثة مئات الآلاف الذين شردتهم الحرب التي تعد القوات المسلحة السودانية أحد طرفيها.

ولم يعد خافياً على ذي بصيرة أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.