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الشرق الأوسط

إسرائيل تحذر من السفر إلى سيناء

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البيان

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، التي تعد وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر، اليوم الثلاثاء، قائمة بإرشادات لتجنب الخطر.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً من أن هناك "جماعات إرهابية، من بينها حماس، ستحاول شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عطلة عيد الفصح".

وعادة ما يكون عيد الفصح في إسرائيل الذي يعد من أقدس الأعياد في التقويم اليهودي، عطلة عامة تستمر هذه السنة مدة 7 أيام، تنتهي في 19 من أبريل الجاري.