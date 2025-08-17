إسرائيل تقصف محطة كهرباء في صنعاء

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شنت هجوماً على محطة كهرباء جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الهجمات نُفذت في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة باتجاه أراضي الدولة".

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية: "إن انفجاريين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوبا)".

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية عن تعرض محطات كهرباء في صنعاء لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وقال مصدر بالدفاع المدني، إنه تم إخماد النيران الناجمة عن القصف على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

يأتي هذا الانفجار عقب هدوء حذر شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.