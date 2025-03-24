الكوليرا يفتك بجنوب السودان في أسوأ تفشٍ منذ عقدين

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الاثنين، أن جنوب السودان يمر بأسوأ تفش للكوليرا منذ 20 عاماً، مع تسجيل 694 حالة وفاة من بين 40 ألف إصابة خلال ستة أشهر.

وأعلنت أحدث دولة في العالم والتي تعاني من عدم الاستقرار منذ استقلالها عن السودان في عام 2011، عن تفشي الوباء في أكتوبر 2024.

وقالت المنظمة في بيان إنه "من 28 سبتمبر 2024 وحتى 18 مارس 2025، تم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة في جنوب السودان، بينها 694 حالة وفاة في البلاد، ما يجعل منها أسوأ وباء منذ 20 عاما".

وأشار البيان إلى أن نصف عدد الحالات هي من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي أن أعمال العنف في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد "تفاقم الوباء".

ومنذ نهاية فبراير، أدّت أعمال العنف إلى نزوح 50 ألف شخص، من بينهم عشرة آلاف عبروا الحدود باتجاه إثيوبيا، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنوب السودان.

وحذّرت الأمم المتحدة في اليوم نفسه من أن البلد "على شفا الانزلاق مجدّداً الى حرب أهلية".

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب الإسهال والقيء ويمكن أن تؤدي إلى التجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري، وقد تُشكل خطرا على الأطفال الصغار بشكل خاص.

وسجلت يونيسيف أكثر من 178 ألف إصابة بالكوليرا في 16 دولة في شرق وجنوب افريقيا بين يناير 2024 ومارس 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 2900 شخص لقوا حتفهم، بينهم العديد من الأطفال.

وأضافت أن أنغولا سجلت أكثر من 7500 إصابة و294 حالة وفاة بين 7 يناير و18 مارس.

