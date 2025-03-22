كوريا الشمالية تختبر أحدث منظومة مضادة للطائرات

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها اختبرت نظام أسلحة جديداً من شأنه أن يعزز جهوزيتها القتالية. وأشرف كيم على اختبار لآخر نظام صاروخي مضاد للطائرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، من دون تحديد الموعد الذي جرى فيه الاختبار.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله، إن الاختبار أظهر أن الجيش الكوري الشمالي سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء.

وجاء الإعلان بعد يوم على اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع الولايات المتحدة أطلق عليها درع الحرية، ونددت بها بيونغيانغ في بيان منفصل، أمس، واصفة إياها بـ «التمرين لحرب عدوانية».

وعادة ما تثير أي مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة والشطر الجنوبي حفيظة كوريا الشمالية التي هاجمت جارتها عام 1950 لتشعل الحرب الكورية.

وذكرت سيئول الأسبوع الماضي، بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بالستية غير محددة، بعدما بدأت المناورات المشتركة التي شارك فيها جنود أمريكيون متمركزون في كوريا الجنوبية.

ونفذت بيونغيانغ أيضاً اختباراً لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية في البحر الأصفر أواخر شهر فبراير، قالت إنها استعرضت خلاله قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة.

وركز تدريب درع الحرية الأخير المشترك على مواجهة أسلحة الدمار الشامل، مستهدفاً على وجه الخصوص التهديدات النووية والكيميائية والبيولوجية والمشعة.

وبلغت العلاقات بين بيونغيانغ وسيئول أدنى مستوياتها منذ سنوات مع إطلاق الشطر الشمالي وابلاً من الصواريخ البالستية العام الماضي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

إلى ذلك، وصل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، إلى بيونغيانغ لعقد محادثات مع كيم جونغ أون. وأعلنت وكالة تاس الإخبارية الروسية، أمس، وصول شويغو إلى كوريا الشمالية، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة الاتصالات العالية المستوى أخيراً بين كوريا الشمالية وروسيا. من المقرر أن يلتقي شيوغو مع زعيم كوريا الشمالية كيم ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت كل من «تاس» و«ريا نوفوستي».