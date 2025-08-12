نتنياهو: إسرائيل ستسمح بالهجرة لسكان غزة

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الثلاثاء" أن بلاده "ستسمح" لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالهجرة إلى الخارج.

وسئل نتانياهو خلال مقابلة بالعبرية مع قناة "آي24 نيوز" الدولية عن احتمال هجرة سكان غزة إلى الخارج، فاجاب أن "هذا الأمر يحصل في كل النزاعات"، مضيفا "سنسمح بذلك، خلال المعارك وبعدها".

وأضاف "نمنحهم الفرصة لمغادرة مناطق القتال في المقام الأول، ومغادرة القطاع عموما، إذا رغبوا في ذلك".

وفي قطاع غزة تفرض إسرائيل منذ سنوات تدابير صارمة على الحدود ومنعت كثرا من المغادرة.

وقال نتانياهو "سنسمح بذلك داخل غزة في المقام الأول خلال المعارك، وسنسمح لهم بالتأكيد بمغادرة غزة أيضا".

واضاف "نتحدث الى العديد من الدول التي يمكن أن تكون مضيفة، ولكن لا يمكنني أن أفصّل ذلك هنا. غير أن الأمر الطبيعي بالنسبة الى جميع من يتكلمون، جميع من يبدون قلقهم على الفلسطينيين ويريدون مساعدتهم، أن يفتحوا أبوابهم".

وأي مسعى بالنسبة للفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم سيُعيد إلى الأذهان ذكرى "النكبة" مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ودعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو إلى رحيل "طوعي" لفلسطينيي غزة.

والأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على غزة.

ونزحت الغالبية العظمى من سكان غزة مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.

