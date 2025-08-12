«قبة حرارية» في المنطقة و«دوامات نارية» في إسبانيا

دبي - البيان - عواصم - وكالات

تواجه دول في الشرق الأوسط هذه الأيام، موجة شديدة الحرارة وسط تحذيرات من تسجيل درجات قياسية على نحو غير معتاد في هذا الوقت من العام في عدد من البلاد العربية التي تواجه ظاهرة «القبة الحرارية».

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر في حديث لموقع «بي بي سي عربي»، أول من أمس: إن بعض الدول العربية تتأثر هذه الأيام بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يُعرف باسم «القبة الحرارية» ويساعد بشكل كبير على تسخين الهواء وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

والقبة الحرارية ظاهرة مناخية تشهد انحصار الهواء الساخن في منطقة معينة لفترة زمنية تحت ضغط جوي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة. ويقول العلماء إن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافاً في منطقة البحر المتوسط تجعلها معرضة بشدة للحرائق وتكوين دوامات نارية.

انهيار شامل

وأصيبت منظومة الطاقة الكهربائية في وسط العراق وجنوبه أمس، بانهيار شامل، حيث شهدت محافظات عدة انقطاعاً تاماً للكهرباء. ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن مصدر عراقي الإشارة إلى خروج جميع محطات الكهرباء في محافظات البصرة وميسان وواسط وكركوك، ومحافظات أخرى، عن العمل.

وتخطّت درجات الحرارة في العراق، الأحد، عَتبة الـ50 مئوية، ولا سيما جنوبي البلاد، ومن المتوقع وصولها مع نهاية الأسبوع إلى 52 مئوية، أي أعلى من معدلاتها بنحو سبع درجات مئوية. ومع ارتفاع الحرارة، تصاعدت حوادث الغرق في أنهار وجداول العراق، مسجلةً أكثر من 300 وفاة منذ بداية الصيف.

وفي سوريا، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من درجات حرارة قد تصل إلى 49 مئوية، ولا سيما في المنطقة الشرقية والجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي، يؤدي إلى تشكُّل قُبة حرارية يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع.

حظر العمل

وفي الأردن، قررت وزارة العمل حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي، ومن تتطلب طبيعة عملهم الوجود في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً، اعتباراً من أمس وحتى الخميس. وأعلن عدد من الجامعات أول من أمس تحويل دوام الطلبة عن بعد، حتى الخميس، في ظل تأثر المملكة بدرجات حرارة لاهبة جداً.

وفي مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حيث بدأت الموجة أمس وتستمر حتى الجمعة، متوقعة وصول الحرارة إلى 49 مئوية جنوبي البلاد.

وأعلن محافظ الجيزة عادل النجار وقف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة، بدءاً من أمس وحتى الجمعة، من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية عصراً. وتوقّعت الهيئة انكسار حدّة هذه الموجة في مصر بداية من السبت المقبل.

دوامات نارية

وفي إسبانيا، تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية في حدوث «دوامات نارية»، حيث أتت النيران على كثير من المنازل وأجبرت المئات على إخلاء مناطق قريبة من متنزه مدرج على قائمة اليونسكو في شمال إسبانيا. ونشب 13 حريقاً في شمال منطقة قشتالة وليون.

ولا تزال 4 حرائق مشتعلة، حيث تسببت الحرارة المرتفعة في اندلاع الدوامات النارية قرب حديقة لاس ميدولاس، ما أجبر رجال الإطفاء على التراجع. واجتاحت موجة من الحر الشديد جنوب غرب فرنسا، حيث ارتفعت الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من شارينت وأود.

وفي أود، ظل المئات من رجال الإطفاء فوق التلال لمراقبة أطراف الحريق الهائل الذي أتى الأسبوع الماضي على 16 ألف هكتار من الأراضي. ويكافح عناصر الإطفاء والعسكريون الألبان، بمساندة طائرات إطفاء من دول عدة، عشرات من حرائق الغابات، وصل بعضها إلى القرى.

ولا سيما في جنوب البلاد الذي يشهد موجة حر جديدة، وفقاً لوزارة الدفاع. وسُجلت 38 بؤرة حريق منذ الأحد، لا تزال 14 منها نشطة بشكل خاص في منطقة بوليكان، التي تقع على بُعد 120 كيلومتراً جنوب تيرانا، بالقرب من مصنع أسلحة قديم.