ترامب يُحمّل إيران مسؤولية أي هجوم جديد للحوثيين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، أمس، بمواجهة عواقب وخيمة، وأنها ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات جديدة من جانب الحوثيين في اليمن.

وأضاف عبر منصة «تروث سوشيال»: «من الآن فصاعداً، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها خرجت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستواجه عواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة».

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن بلاده ستواصل مهاجمة الحوثيين حتى ينهوا هجماتهم على الشحن البحري.

وتبنى الحوثيون، فجر أمس، هجوماً ثانياً ضد حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» في شمال البحر الأحمر خلال 24 ساعة، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة. وكان الحوثيون أفادوا بأن محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرتهم تعرضت لغارتين أمريكيتين غداة غارات مماثلة استهدفت صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن مقتل 53 شخصاً، وإصابة نحو 100 بجروح.

وقالت طهران، أمس، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة «ليس لها الحق في إملاء» سياسة إيران الخارجية.

وحذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران سترد على أي هجوم قد تتعرض له. وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد: «إيران لن تشن حرباً، لكن إذا هددها أحد، فسترد بشكل مناسب وحاسم وقاطع».