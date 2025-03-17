واشنطن: الحملة على الحوثيين بداية «الضغط الأقصى»

أعلنت واشنطن أنها ستواصل حملتها العسكرية على الحوثيين في اليمن بلا هوادة حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقالت إن الحملة العسكرية بداية استراتيجية «الضغط الأقصى» على إيران.

وقال مستشار الأمن القومي، مايكل والتز، إن الغارات الجوية التي بدأت ليل السبت استهدفت العديد من قادة الحوثيين وقتلتهم.

وأضاف: «ضربناهم بقوة ساحقة، وحذرنا إيران من أن الكيل طفح».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الضربات ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على مهاجمة الملاحة العالمية والبحرية الأمريكية.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، تهديداً للحوثيين بقوله: «سيستمر الهجوم حتى تقولوا: لن نقصف السفن». وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن العملية ليست سوى بداية لاستراتيجية «الضغط الأقصى» على إيران.

وأسفرت الغارات التي استهدفت صنعاء ومناطق خاضعة للحوثيين عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 100، وفقاً للحوثيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد باستخدام «قوة مميتة ساحقة» حتى توقف جماعة الحوثي هجماتها على السفن.

وحذر إيران من دعمها لجماعة الحوثي، متوعداً بمحاسبة طهران «بشكل كامل» على تصرفات وكلائها، وقال: «إلى كل الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءاً من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم».