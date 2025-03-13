الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قطار في باكستان

أبوظبي - وام، كويتا - وكالات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطاراً في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تحرير الركاب

وكانت مصادر أمنية باكستانية قد أكدت، أمس، أن الجيش نجح في تحرير 300 راكب احتجزهم مسلحون انفصاليون منذ الثلاثاء على متن قطار في جنوب غرب البلاد.

وكان أكثر من 450 راكباً على متن القطار عندما سيطرت جماعة مسلحة عليه في منطقة حدودية نائية، علماً بأن عدد الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لم يُعرف بعد. وقالت مصادر أمنية، إنه تم حتى الآن إنقاذ 300 راكب فيما قُتل المهاجمون، مضيفة:

«يجري العمل بحذر الشديد بسبب وجود نساء وأطفال مع انتحاريين على متن القطار، العملية متواصلة للقضاء على بقية المسلحين». وأعلن مسلحون مسؤوليتهم عن العملية ونشروا تسجيلاً مصوراً لانفجار على السكة أعقبه تدفق عشرات المسلحين من المناطق الجبلية واقتحام العربات.

وأفاد مصدر أمني في المنطقة، بأن المعلومات تشير إلى أن بعض المسلحين هربوا واصطحبوا معهم عدداً غير معروف من الرهائن إلى المرتفعات.

وأكد المسؤول عن السكك الحديد في مدينة كويتا عاصمة الإقليم، محمد كاشف، الثلاثاء بأنه تم احتجاز أكثر من 450 راكباً. وروى بعض الركاب المحررين الذين ساروا لساعات في مناطق جبلية وعرة قبل أن يصلوا إلى بر الأمان تفاصيل إطلاق سراحهم من قبل المسلحين. وأفاد عدد من الركاب بأن المسلحين دققوا بهويات الركاب لتحديد أولئك القادمين من خارج الإقليم.

وفي وقت لاحق، أمس، أعلن المسؤولون في باكستان، انتهاء الهجوم على قطار الركاب، ومقتل عدد من الرهائن. وقال المسؤولون إن جميع المهاجمين لقوا حتفهم. وأوضح المسؤولون أنه تم إنقاذ أكثر من 300 من ركاب القطار، مع استمرار العملية.

بدوره، قال مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته: «تم قتل جميع المسلحين، والقوات الخاصة تتقدم الآن لدخول عربات القطار.. لا نعرف بعد عدد الركاب الذين قُتلوا، فما زال علينا إحصاء الجثث».

ونقل عن مسؤول آخر قوله، إن القوات الخاصة في الخطوط الأمامية طلبت عشرات النعوش من قوات الدعم، ما يشير إلى وقوع خسائر بين الركاب أو أفراد الأمن.