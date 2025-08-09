اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة تنذر بفيضانات

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، سكان مدينة في جنوب غربي البلاد، إلى إخلاء منازلهم، إثر هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي، محذرة من خطر انزلاقات التربة والفيضانات.

وأظهرت صور بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، تدفق السيول الموحلة الجارفة التي غمرت منازل في منطقة كاغوشيما في أقصى جنوب غرب الأرخبيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مدينة كيريشيما في محافظة كاغوشيما، سجلت هطول أمطار قياسية بمعدل 500 ملم خلال 24 ساعة حتى الخامسة صباحاً.

وذلك بأكثر من مرتين من متوسط الأمطار المتوقعة في شهر أغسطس بأكمله. وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الإنذار من الأمطار الغزيرة من 5 وهو الأعلى إلى 4. ودعت السلطات أكثر من 122 ألفاً من سكان كيريشيما لمغادرة منازلهم.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، خلال مؤتمر صحافي، إن محافظة كاغوشيما تشهد أمطاراً غزيرة غير مسبوقة، مضيفاً: الناس في خطر.. نطلب منكم حفاظاً على سلامتكم الانتقال إلى مبانٍ بعيدة بما يكفي عن الأنهار أو المنحدرات، أو إلى مبانٍ أقل عرضة للفيضانات.

في الأثناء، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 33 آخرون إثر فيضانات مفاجئة في مقاطعة يوتشونج في إقليم قانسو شمال غربي البلاد. وأدى هطول الأمطار الغزيرة منذ الخميس إلى وقوع فيضانات مفاجئة وانهيار أرضي واحد على الأقل في المناطق الجبلية قرب مدينة لانتشو.

وتسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات في منطقة تشينجلونج الجبلية، ما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 4 آلاف شخص في 4 قرى. وفقد 3 أشخاص بعد انهيار أرضي في قرية ماليانتان في مقاطعة يوتشونج.

إلى ذلك، أجبر حريق خارج عن السيطرة سريع الانتشار، آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في منطقة جبلية بشمال لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق كانيون وامتد لأكثر من 19.7 كيلومتراً مربعاً، بحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا. ويشارك 400 رجل إطفاء في مكافحة الحريق إلى جانب العديد من المروحيات والطائرات.

وقال مسؤولون، إن الحريق ظل مستعراً في وقت متأخر الخميس، وامتد شرقاً إلى مقاطعة لوس أنجليس. ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية حارة وجافة في المنطقة حيث لا يزال حريق كانيون مشتعلاً، في ظل درجة حرارة مرتفعة في النهار تقترب من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وفق جهاز الطقس الوطني.

مخاوف

وفي فرنسا، ظل رجال الإطفاء والسلطات المحلية، أمس، في حالة تأهب قصوى، بعدما تم إخماد أكبر حريق غابات منذ عقود جنوبي البلاد، وسط توقعات عن احتمال اشتعال الحريق مجدداً بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وانتشر الحريق لمدة 3 أيام على مساحة 160 كيلومتراً في منطقة أود الشهيرة بتصنيع النبيذ، وتسبب في وفاة شخص وفرار مئات السكان من منازلهم.

وسرعان ما انتشر الحريق في محيط 90 كيلومتراً في ظل الطقس الحار والجاف. وذكرت السلطات المحلية، أنها لابد أن تتحلى باليقظة في مطلع الأسبوع، حيث من المتوقع أن ترتفع الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية أثناء موجة حارة أخرى.

تمديد عطلة

كما مدد أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان، العطلة الصيفية للمدارس أسبوعين، وسط تحذيرات من وقوع فيضانات شديدة وهطول أمطار غير منتظمة، وفق ما ذكر مسؤولون أمس، فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحوادث المرتبطة بالطقس إلى 300 قتيل.

وقال عاكف نديم، المسؤول بوزارة التعليم في البنجاب، إن المدارس في الإقليم ستفتح أبوابها مجدداً في الأول من سبتمبر بدلاً من منتصف أغسطس. وأوضح أن تمديد العطلة جاء في الوقت الذي تخشى فيه السلطات من تعرض معظم أنحاء الإقليم لهطول أمطار موسمية غزيرة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة وتغمر المدن بالمياه.

وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أسفرت عن وفاة ما يربو على 300 شخص، نصفهم من الأطفال منذ أواخر يونيو الماضي.