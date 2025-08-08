تايلاند وكمبوديا تمددان وقف إطلاق النار

اتفقت تايلاند وكمبوديا، أمس، على تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي أنهى 5 أيام من الأعمال العدائية الدامية على طول حدودهما المشتركة الشهر الماضي.

واختتمت محادثات بين البلدين، ببيان مشترك رحبت به الولايات المتحدة بحذر. واتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية، وفي كل المناطق الحدودية وفقا لنص الاتفاق، الذي يجب ألا يُنتهك في أي ظرف.

كما وافق كبار مسؤولي الدفاع في كمبوديا وتايلاند، أمس، على السماح لمراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها والمساعدة في ضمان عدم استئناف الأعمال القتالية، بعد صراع عنيف استمر خمسة أيام، وانتهى بوقف إطلاق النار في أواخر يوليو الماضي.

وشهدت الجارتان في جنوب شرق آسيا الشهر الماضي، أسوأ قتال منذ أكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك تبادل القصف المدفعي وغارات بالطائرات المقاتلة أودت بحياة 43 شخصاً على الأقل، وتسببت في نزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود.

واستمر القتال على الرغم من التدخلات الدبلوماسية من الصين وماليزيا، رئيسة آسيان، اللتين دعتا إلى ضبط النفس.

ووفق ما رُشح من أنباء فإن زعيمي كمبوديا وتايلاند لم يجلسا إلى طاولة المفاوضات إلا عندما أخبرهما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مفاوضات الرسوم الجمركية لن تستمر ما لم يتحقق السلام.

واجتمع وزير الدفاع الكمبودي، تاي سيها، والقائم بأعمال وزير الدفاع التايلاندي، ناتافون ناركفانيت، في مقر القوات المسلحة الماليزية في كوالالمبور للتوصل إلى شروط وقف دائم للأعمال القتالية. وقالت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك، إنهما ستجريان مزيداً من المحادثات في غضون أسبوعين، ثم مرة أخرى في غضون شهر.