الأمم المتحدة: السودان يشهد «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم

وصفت الأمم المتحدة ما يشهده السودان حالياً بأنه «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، والتي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن أطفال الخرطوم الذين يتضورون جوعاً باتوا «جلداً على عظم»، وأن آلاف العائلات العالقة في براثن الحرب قد تموت من الجوع. ويتركز الجزء الأكبر من سوء التغذية بنسبة 37 % في اثنتين من مدن ولاية الخرطوم السبع، هما العاصمة وجبل أولياء، بحسب «اليونيسف».

من جهتها أكدت صحيفة «إل موندو» الإسبانية أن استمرار الحرب الأهلية، التي تدخل عامها الثالث، تسبب بانتشار الجوع والكوليرا، مع صعوبة إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين في عدة مناطق.

وأضافت أن الخرطوم، التي كان يقطنها نحو 6 ملايين نسمة، تحوّلت إلى مدينة شبه خالية، لم يبقَ فيها سوى بضع مئات الآلاف من السكان اليائسين، بعد أن تعرضت أحياء بأكملها للتدمير.