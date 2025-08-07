135 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 6 أشهر

لا تزال أنباء الكوارث الطبيعية تتوالى في أكثر من مكان حول العالم، مخلفة الضحايا والدمار والحرائق ونزوح الآلاف من أماكن سكنهم. ووفق تقديرات أولية أصدرتها شركة إعادة التأمين السويسرية «سويس ري» فإن الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من العام الجاري، سببت خسائر اقتصادية في العالم، بقيمة 135 مليار دولار، ، مقابل 123 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة العملاقة، أن الأضرار التي تفاقمت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، والعواصف في الولايات المتحدة، رفعت فواتير شركات التأمين للكوارث إلى 80 مليار دولار، مقابل 62 ملياراً في النصف الأول من 2024.

حرائق

وفي السياق، أتى أكبر حريق حتى الآن في فرنسا خلال الصيف، على أكثر من 15 ألف هكتار من الغطاء النباتي في 15 بلدة جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 9، أحدهم حالته حرجة، وفقدان آخر.

ورصدت العدسات تمدد ألسنة اللهب بسرعة، وسط دخان كثيف، حيث التهمت النيران المدفوعة بالرياح، تلال منطقة كوربيير، فيما تستمر حرائق أخرى في اجتياح غابات الصنوبر والنباتات. وقالت المسؤولة المحلية، لوسي روش، إن الحريق ما زال نشطاً جداً، بسبب الجفاف والحرارة والرياح القوية.

كما أكدت السلطات الإسبانية، استمرار تمدد حريق اندلع في غابة قرب منتجع تاريفا الساحلي في أقصى جنوبي البلاد، وأدى إلى إجلاء آلاف السياح، على الرغم من أنه لا يهدد منطقة مخيمات وفنادق.

وقال المسؤول عن الأمن في الحكومة المحلية في الأندلس، أنطونيو سانز، إن نظام إطفاء الحرائق مكّن من تأمين المنطقة الجنوبية، منطقة الفنادق. وأضاف سانز: لا يزال الناس غير قادرين على العودة إلى هذه المنشآت، موضحاً أن الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات، لا يمكن إعلان السيطرة عليه بعد.

إلى ذلك، أُجلي عشرات الآلاف جراء أمطار غزيرة تضرب جنوبي الصين، وأدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس.

وأغرقت الأمطار مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، حيث علق 14 شخصاً وسط الركام، نتيجة انزلاق للتربة في عاصمتها غوانجو، وفق ما أفادت شبكة البث الرسمية سي.سي.تي.في، مؤكدة مصرع شخص. وذكرت الشبكة، أن أكثر من 75 ألفاً تم إجلاؤهم في غوانغدونغ.

وأظهرت تسجيلات مصورة، أشخاصاً يسيرون في مياه يصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر، ومجموعة من الناس يتشبثون بسيارة غمرتها المياه. وقالت الشبكة، إن الأمطار تسببت بفيضانات في أحياء سكنية ومتاجر في قواغشي القريبة.

فيضانات

في الأثناء، كافح رجال الإنقاذ الأمطار الغزيرة والطرق المغلقة في ولاية أوتار كاند الهندية في منطقة جبال الهيمالايا، بعد يوم من فيضانات مفاجئة، وانهيارات أرضية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفقدان العشرات، وطمر قرية بكاملها تحت الطين.

وقالت وسائل الإعلام والسلطات، إن فرق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات مكافحة الكوارث، استخدمت الآلات الثقيلة لإزاحة الصخور، في كفاحها للوصول إلى قرية دارالي، حيث غمر فيضان من المياه والطين والصخور منازل وطرقات.

وقال الجيش الهندي، إنه تم إنقاذ 70 شخصاً، في حين ذكر بوشكار سينغ دامي رئيس حكومة ولاية أوتار كاند، أنه تم إنقاذ نحو 130 شخصاً. وقال هارشافردهان، وهو كولونيل في الجيش الهندي، يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على منصة إكس شاركه الجيش الهندي:

عدد المفقودين غير معروف، لكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل. نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان. كما ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين، أن 40 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 33 آخرون، وما زال 8 في عداد المفقودين، بسبب الاجتياح المشترك للأعاصير المدارية كريسينج، ودانتي، وإمونج، والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.