نشاط جوي أمريكي في ليبيا يواكب محاولات إنهاء الانقسام

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية نشاطاً جوياً فوق الأراضي الليبية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكامل العسكري، وذلك بالتزامن مع بحث أجراه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول سبل إنهاء الانقسام السياسي.

شراكة دفاعية

ووفق بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا فإن هذا النشاط يهدف إلى «تعزيز التكامل العسكري بين المناطق الشرقية والغربية من البلاد، بالإضافة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الحركة الجوية».

وأكد البيان أن «هذه الخطوة تمثل جزءاً من الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتهدف إلى دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية».

وأضاف البيان: «كما تعكس الخطوة التزام الولايات المتحدة بالوحدة والاستقرار في ليبيا، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية الليبية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».

إنهاء الانقسام

في الأثناء، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، إنهاء الانقسام السياسي. ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، تأكيده، في بيان أمس، أن اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة بنغازي، شهد مناقشة مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد صالح ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب الليبي بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.

وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.

إعادة الثقة

و‏من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.

وكانت القاهرة احتضنت، الأحد الماضي، اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام، وذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.

وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضاً، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبدالحميد دبيبة، والثانية التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.