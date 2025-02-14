17 إصابة جديدة بالكوليرا في السودان

كشف تقرير لمركز عمليات الطوارئ الاتحادي، الوضع الوبائي للكوليرا في السودان عن تسجيل 17 إصابة جديدة، ومنها حالة وفاة واحدة، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى 53،317 إصابة، ومنها 1425 حالة وفاة.

لافتاً إلى أن النيل الأبيض (كوستي، ربك) والنيل الأزرق لا زالتا تسجلان إصابات جديدة، في حين لم تسجل عدد من الولايات لأكثر من أسبوعين.

فيما أعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، تسجيل (3) إصابات جديدة، وكلها من ولاية كسلا دون وقوع حالات وفاة جديدة، ليكون تراكمي الإصابات في (37) محلية من (9) ولايات (10،844) إصابة، ومن بينها (16) حالة وفاة.

وأكد تقرير التدخلات لمكافحة الكوليرا، استمرار المتابعة على المستوى الاتحادي لمراكز العزل، مبيناً وجود عدد من التحديات.

وأوضح تقرير أنشطة صحة البيئة والرقابة على الأغذية، تنفيذ العديد من الأنشطة والتدخلات للمكافحة في المحاور المختلفة.

ووجه الاجتماع، بالمتابعة الدقيقة للأوضاع بيوغندا، جراء تسجيل إصابات الإيبولا، بجانب التركيز على ولايتي النيل الأزرق والأبيض للتصدي للكوليرا.