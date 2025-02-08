الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في السويد

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تعليمي بمدينة أوريبرو في السويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة السويد وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأعلنت الشرطة السويدية، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أنها عثرت على ثلاث بنادق في مدرسة بمدينة أوريبرو.

حيث قتل مسلح 11 شخصاً وأصاب عدة أشخاص آخرين هذا الأسبوع في أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية بالبلاد. وتعتقد الشرطة أن القاتل المشتبه به نفذ الهجوم بمفرده.

وأفاد مصدر من رويترز ووسائل إعلام سويدية بأن المشتبه به يدعى ريكارد أندرسون، وهو شخص منعزل عاطل عن العمل ويبلغ 35 عاماً. وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز: «عثرنا على عدة أسلحة في المدرسة، ما يسمى بالأسلحة الطويلة، البنادق، إنها أسلحة مرخصة ويمكن ربطها بالجاني المشتبه به».

ووقع الهجوم في مدرسة ريسبيرجسكا لتعليم الكبار في أوريبرو، وهي مدينة يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة وتقع على بعد نحو 200 كيلومتر غربي ستوكهولم.

وقالت السلطات السويدية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن مطلق النار، الذي عثر على جثته في مكان الواقعة، كانت له «دوافع أيديولوجية». ولم تؤكد الشرطة اسم المشتبه به، كما أن عدد الجرحى غير واضح، وذلك بعد 3 أيام من الهجوم على المدرسة التي تقدم دورات تعليمية للكبار ودورات لتعليم اللغة السويدية للمهاجرين.