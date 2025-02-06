تصاعد المعارك السودانية في أم درمان ودارفور

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في السودان، ما أسفر خلال الأيام الماضية عن مقتل 135 شخصاً على الأقل، وإصابة 133 آخرين في قصف استهدف مدن أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وكادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وقُتل خمسة أشخاص أمس في قصف طال أحد آخر المراكز الطبية العاملة في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم. وقال مصدر طبي في مستشفى النو، إن القتلى بينهم متطوعون كانوا يعملون في المستشفى.

واشتدت وتيرة المعارك في الأسابيع الأخيرة مع تقدّم الجيش في الخرطوم. وتمكن الجيش السوداني من كسر حصار كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة. كما أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة ومصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري. كما استعاد الجيش السيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة .

وأوضحت مصادر إعلامية سودانية أن قوات الجيش ستفرض حصاراً على منطقة شرق النيل، التي توصف بأنها منطقة التحرك الأوسع لقوات الدعم السريع، قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم. وأعلن الجيش السوداني عن تقدم قواته في مدينة الكاملين بولاية الجزيرة.