نتانياهو يمدد زيارته إلى الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، سيبقى نتانياهو في واشنطن حتى مساء يوم السبت، بدلا من العودة يوم الخميس، حيث يأتي القرار استجابة "للطلبات العديدة لعقد اجتماعات من قبل المسؤولين الأمريكيين".

ومن المقرر أن يصبح نتانياهو، اليوم الثلاثاء، أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير.

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب ونتانياهو يسعيان لإحراز تقدم نحو اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.