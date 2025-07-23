فيضانات وموجات حرّ تعيث مآسي على الأرض

تتعرض اليونان وتركيا لموجة حر شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية في الصباح، وتتجاوز 40 درجة مئوية خلال اليوم، كما أنها لا تتراجع بصورة كبيرة خلال الليل.

وحذرت السلطات من أن الأحوال ستزداد سوءاً، حيث من المتوقع أن يكون يوما الخميس والجمعة المقبلان أكثر حرارة. وفي اليونان، تم تطبيق حظر على العمل في الأماكن المفتوحة في ساعات النهار لحماية العمال، ومن بينهم من يعملون في مجالات البناء والزراعة وخدمات التوصيل.

من ناحية أخرى، أصدرت هيئة الأرصاد التركية تحذيراً من موجة حر شديد ستستمر حتى الجمعة المقبل. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، وإلى نحو 40 درجة في أنطاليا وعلى طول ساحل بحر إيجة.

كما جرفت الفيضانات المفاجئة، التي نتجت عن هطول أمطار موسمية غزيرة، مركبات عدة تقل سائحين في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان 15 آخرين، وفق ما ذكره مسؤولون، أمس.

وقال فيض الله فاروق، الناطق اسم الحكومة في منطقة جيلجيت-بالتيستان، إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 200 سائح محلي بعد إغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من منطقة تشيلاس الشمالية.

إلى ذلك، هدأت حدة العاصفة المدارية ويبا، أمس، بعد وصولها إلى اليابسة في شمال فيتنام، حيث تأهبت السلطات لمواجهة أمطار غزيرة ربما تتسبب في حدوث سيول وانهيارات طينية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين، أن العاصفة ويبا ضربت إقليمي نينه بنه وثانه هوا الشماليين مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 74 كيلومتراً في الساعة متباطئة من سرعة بلغت 100 كيلومتر في الساعة تقريباً عند اقترابها.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وأن يصل منسوب المياه إلى 50 سنتيمتراً صباح اليوم. وحذرت السلطات من وقوع انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وسيول في المناطق الحضرية، ووضعت نحو 350 ألف جندي على أهبة الاستعداد.

كما أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفلبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم حول مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت خدمة الإنقاذ، أمس.

ولجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل، إلى مدارس أو إلى صالات تابعة للبلدية أو إلى فناءات مغطاة، كما أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى.

انقطاع كهرباء

على صعيد متصل، تسببت موجة حر شديدة في إيران بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتأثرت 18 محافظة في البلاد على الأقل من أصل 31، بما فيها طهران، بدرجات حرارة شديدة بدأت الجمعة ويتوقع أن تبدأ بالانحسار تدريجياً غداً الخميس، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية.

قتلى

بدوره، أفاد تلفزيون الصين المركزي، بمقتل شخصين وفقدان 10 آخرين، في ظل هطول أمطار غزيرة على مدينة جينان بمقاطعة شاندونج الواقعة شرقي الصين.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية، أن منطقة ليوو في جينان، شهدت بين منتصف ليلة أول من أمس الاثنين وحتى الخامسة من صباح أمس الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، حيث بلغ الحد الأقصى للأمطار 364 ملليمتراً.

بحث

في الأثناء، واصلت السلطات في كوريا الجنوبية، البحث عن مفقودين إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والانهيارات الأرضية الناجمة عنها.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، في بيان، أن شخصاً آخر لقي مصرعه بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 19 شخصاً، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين. وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، 6 مناطق في البلاد مناطق كوارث.