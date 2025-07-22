فيتنام وكوريا والفلبين والصين والهند تحت وطأة الإعصار «ويفا»

تواجه ألمانيا أمطاراً غزيرة، فيما أسفر إعصار ويفا عن فيضانات وانهيارات وسقوط قتلى في فيتنام وكوريا الجنوبية والفلبين والصين والهند.

وفي ألمانيا، أشارت تقديرات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن كمية الأمطار المتوقعة أمس واليوم في أجزاء من ولاية مِكلنبورح-فوربومرن شمال شرق البلاد، تُعد هائلة.

وقال متحدث باسم الهيئة إن الكمية القصوى المتوقعة حتى ظهر اليوم، وفقاً لتحذير من العواصف، تعادل كمية الأمطار التي سقطت خلال كارثة الفيضانات في منطقة وادي «آر» عام 2021، مضيفاً أنه رغم ذلك، فإن تدفق المياه إلى بحر البلطيق سيحدث بشكل أفضل بسبب عدم وجود جبال.

ونبّه إلى ضرورة استعداد الأشخاص في مواقع التخييم المنتشرة في المنطقة لمواجهة هذه الظروف الجوية، لافتاً إلى احتمال حدوث عواصف رعدية أيضاً.

واستعدت فيتنام لوصول الإعصار ويفا، حيث وضعت المقاطعات الساحلية في حالة طوارئ، وألغت شركات الطيران رحلاتها، قبيل الموعد المتوقع لوصوله إلى اليابسة صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة، ما يزيد من خطر السيول المفاجئة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية بشمالي فيتنام، فضلاً عن احتمالات حدوث فيضانات في المراكز الحضرية، بما في ذلك العاصمة هانوي.

وقال رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، في توجيه للأجهزة الحكومية: «هذا إعصار شديد القوة، يتحرك بسرعة، ويتسبب في تأثير واسع وخطير على اليابسة والبحر على حد سواء». وقد تسبب الإعصار بالفعل في سقوط قتلى في الفلبين، حيث أدى إلى هطول أمطار موسمية غزيرة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل خلال مطلع الأسبوع.

وتم تعليق العمل في المكاتب الحكومية والفصول الدراسية في العاصمة والأقاليم المجاورة. ووفقاً لمكتب الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، فإن قرار تعليق العمل بالنسبة للشركات الخاصة متروك لها.

وفي كوريا الجنوبية، لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، في حين فقد سبعة آخرون بسبب الأمطار الموسمية وإعصار «ويفا» مطلع الأسبوع. وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، في حين ما زال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

واجتاحت عواصف المناطق الجنوبية من البر الرئيسي للصين، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونغ كونغ. وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين بعد أن اجتاحت العاصفة اليابسة الأحد.

ومر الإعصار بهونغ كونغ حيث تسبب في سقوط الأشجار والسقالات وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصاً بالملاجئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية إن الإعصار ضعف إلى عاصفة استوائية عند وصوله إلى اليابسة، وتوقعت أن تتخطى العاصفة ساحل قوانغدونغ وتتحرك جنوب غرب البلاد باتجاه فيتنام.

وأصدرت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان تحذيراً من هطول أمطار غزيرة في مقاطعة تايتونغ، ومن هطول أمطار غزيرة للغاية في مقاطعة هوالين، بينما تستمر جبهة الضغط المنخفض في التسبب في سقوط أمطار غزيرة مفاجئة إلى جنوب شرق وشرق تايوان.

وأصدرت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة بمقاطعة ييلان في شمال شرق البلاد، ومقاطعة بينجتونغ، وشبه جزيرة هنغتشون، وجزيرة أوركيد، وجزيرة جرين في جنوب البلاد، وجزر ماتسو النائية.

وشهدت مدينة مومباي بالهند أمس، هطول أمطار غزيرة تسببت في شلل حركة المرور في عدد من المناطق الحيوية بها. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن محطة سانتاكروز للأرصاد الجوية في مومباي سجلت هطول أمطار بلغ منسوبها 114.6 مللم خلال الـ 24 ساعة.