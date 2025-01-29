احتجاجات وراء إغلاق أكبر ميناءين للنفط في ليبيا

أغلق محتجون ليبيون، أمس، ميناءي رأس لانوف السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي، ما يعرقل تصدير ثلث الإنتاج اليومي من النفط الخام.

وقال المحتجون إنهم أوقفوا شحن ناقلة النفط «ألفا فينلانديا» بنحو 600 ألف برميل من ميناء السدرة، وإنهم متمسكون بقرار عرقلة تصدير النفط من الميناءين المذكورين مع الاتجاه نحو توسيع الاحتجاجات لتشمل موانئ أخرى في وسط وشرقي البلاد.

وكان «حراك منطقة الهلال النفطي» هدد بإقفال حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقار 5 شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي.

وقال في بيان: إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الهلال النفطي، وتأتي في إطار المطالبة بحقوق المنطقة التي تعد شرياناً حيوياً لإنتاج النفط في ليبيا، حيث تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.

الأكثر فقراً

وبحسب محتجين، فإن سكان الهلال النفطي يتابعون كيف يتم استخراج النفط من تحت أقدامهم من دون أن يستفيدوا من إيراداته، ومن دون توظيف أبنائهم في شركات الإنتاج، مؤكدين أن أكثر مناطق ليبيا فقراً تلك الغنية بالنفط والغاز.

وفي 21 يناير، أكد الحراك أن المنطقة التي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، تعاني الإهمال والتهميش المستمر، رغم دورها المحوري في دعم الاقتصاد الليبي.

مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تستجب للمطالب بعد انتهاء المهلة التي حددها الحراك، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية عاجلة تشمل إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى تحقيق مطالبهم.

وشدد قادة الحراك على أنهم لا يطالبون سوى بحقهم العادل في تنمية مناطقهم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية لتحسين الظروف المعيشية لسكان الهلال النفطي.

حوض نفطي

والهلال النفطي حوض نفطي ليبي، يمتد على طول 205 كلم من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً، وتحتوي المنطقة الواقعة بين مدينتيْ سرت وبنغازي على 80% من قطاع الطاقة المقدر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل نفط، و52 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي إغلاق المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي إلى تأزيم الموقف من جديد بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الليبي نتيجة الإغلاقات النفطية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي تمثلت في خسائر بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغت أمس 1،413،705 براميل يومياً، ومن المكثفات 45،674 برميلاً، وأوضحت أن مؤشرات إنتاج الغاز سجلت ما قيمته 203،207 براميل مكافئة ليكون مجمل الإنتاج قد بلغ 1،662،586 برميلاً يومياً ولكن تلك الأرقام تصطدم بالواقع المستجد الذي فرضه إغلاق المحتجين ميناءي رأس لانوف والسدرة.