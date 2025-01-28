البنية التحتية في السودان تواجه خطر الانهيار

الخرطوم- طارق عثمان، ووكالات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن الهجمات المتزايدة في السودان حرمت الملايين من الحصول على المياه النظيفة والكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وقالت دورسا ناظمي سلمان، رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان: «نشهد نمطاً مقلقاً من الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية الضرورية للبقاء»، وحثت جميع الأطراف على «حماية هذه المرافق الحيوية»، بما في ذلك محطات الطاقة، ومحطات المياه والسدود.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه له آثار سلبية كبيرة على عمل المستشفيات والمراكز الصحية، مما يؤدي إلى تدهور الرعاية الصحية للحالات الحرجة.

وأوضحت اللجنة أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة «يلحق أضراراً كبيرة بالصحة العامة، ويزيد بشكل كبير من خطر تفشي الكوليرا، والأزمات الصحية الأخرى».

وطالبت المنظمة الأممية أطراف النزاع «باتخاذ تدابير فورية لحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل المستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء».

وأضافت: «إنهم ملزمون بذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وهو التزام قطعوه من خلال إعلان جدة في شهر مايو 2023، وما لم يتم اتخاذ مثل هذه التدابير بسرعة فسيتعرض المدنيون، لخطر فقدان الوصول إلى الخدمات الأساسية».

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن البنية التحتية الأساسية، مثل محطات الكهرباء ومرافق المياه، تُعتبر بموجب القانون الإنساني الدولي أهدافاً مدنية،يجب حمايتها.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 12 مليون شخص، ودفعت العديد من السودانيين إلى شفا المجاعة.