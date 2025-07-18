قتلى ومصابون إثر فيضانات في باكستان وكوريا الجنوبية

قضى 54 شخصاً في الساعات الـ 24 الأخيرة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 180 منذ بدء الموسم في نهاية يونيو، على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية، أمس.

وأوضحت ناطقة باسم الهيئة أنه وفي الساعات الـ 24 الأخيرة قتل 54 شخصاً، وأصيب 227 في باكستان، وأغلبية القتلى في البنجاب. وهطلت أمطار غزيرة من دون توقف تقريباً في أرجاء البنجاب، منذ صباح أول من أمس، ما أدى إلى فيضانات وانهيار منازل.

وقالت الناطقة أيضاً، إن حوالي 180 شخصاً قتلوا، بينهم 70 طفلاً، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو. وقضى معظم الضحايا نتيجة انهيار سقف أو جدار في منازلهم، أو جرفتهم الفيضانات أو تعرضوا لصعق كهربائي. وطُلب من سكان يقيمون قرب نهر يمر عبر مدينة روالبيندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد، إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه، حسبما قالت ناطقة باسم الهيئة.

وأعلنت حكومة روالبيندي، الخميس، يوم عطلة لكي يلزم السكان منازلهم، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة. وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات لا تزال مرتفعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

إلى ذلك قتل 3 أشخاص على الأقل، وأُجلي نحو ألف آخرين، بسبب أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت السلطات. ولقي 3 أشخاص حتفهم، الخميس، في مقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن. وقُتل سائق في مدينة أوسان، التي تبعد نحو 50 كيلو متراً جنوب العاصمة سيئول، بعد انهيار جدار دعم، يبلغ ارتفاعه 10 أمتار من أحد الجسور وسحق سيارته، وقتل مسنّان، أحدهما جرفته السيول، فيما عُثر على الآخر ميتاً داخل شقة تحت الأرض غمرتها المياه.