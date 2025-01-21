الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلى حماس خلال 15 شهراً

أعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل هرتسي هاليفي اليوم "الثلاثاء" أن الجيش قتل نحو "20 ألف عنصر من حماس" خلال الحرب في قطاع غزة التي اندلعت قبل أكثر من 15 شهراً.

وأكد في كلمة متلفزة بعد ساعات على إعلان استقالته "الجناح المسلح لحماس تضرر بشكل كبير" مضيفا أن إسرائيل قتلت كبار قادة الحركة و"نحو 20 ألف عنصر من حماس".

واستقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "الثلاثاء" إقراراً بمسؤوليته عن "الفشل" في التصدي للهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وذلك في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته إلى الاستقالة بعدما كان تعهّد بعد الهجوم "القضاء" على حماس.

ودخلت "الأحد" حيّز التنفيذ هدنة مدّتها 42 يوما، نصّت عليها المرحلة الأولى من اتفاق لم تتّضح بعد آليته، يرمي إلى وضع حد للحرب التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق لحماس على اراضي إسرائيل.

لكن الجنرال هرتسي هاليفي أقر في رسالة استقالته بأن "أهداف الحرب لم تتحقّق بعد جميعها".