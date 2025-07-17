إثيوبيا توقف عشرات العناصر من «داعش»

وبحسب «فانا ميديا كوربوريشن» التي استندت في خبرها إلى بيان لجهاز الاستخبارات والأمن ، تلقّى المشتبه بهم الـ82 التدريب في منطقة بونتلاند الصومالية المحاذية لإثيوبيا.
وتمّ التعرّف على الأعضاء المفترضين في التنظيم «المنتشرين في عدّة مناطق من إثيوبيا وتوقيفهم بفضل تنسيق بين الشرطة الفدرالية الإثيوبية وقوّات الأمن الإقليمية»، بحسب «فانا» التي لم تقدّم تفاصيل عن جنسياتهم.
مقتل 3 جنود
وتسيطر حركة الشباب على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط الصومال وتنفذ بشكل متكرر هجمات عبر الحدود على أهداف عسكرية ومدنية. ويقول محللون أمنيون إنها تهدف إلى الضغط على كينيا لسحب قواتها من بعثات حفظ السلام في الصومال.
وقتل ثمانية أشخاص وجرح 24 آخرون في اشتباكات بين ميليشيات موالية للحكومة وأخرى انفصالية في منطقة بشمال شرق الصومال، حسبما ذكر أحد شيوخ القبائل أمس.
واندلعت المعارك في ساعة متأخرة الثلاثاء في منطقة طَهَر ببونتلاند على بعد نحو 260 كيلومتراً من عاصمة الإقليم غروي، بين ميليشيا متحالفة مع الحكومة الفدرالية وأخرى مرتبطة بمساع للانفصال.
وقال أحد وجهاء القبائل المحليين عبدالواحد ورسامي «يبدو أن الأمور تخرج عن السيطرة، فقد قُتل ثمانية أشخاص من الطرفين المتحاربين وجُرح 24 آخرون في المواجهة المسلحة».
وأضاف أن القوات الموالية للحكومة بدأت بتشكيل «ميليشيا» خاصة بها، ما أثار غضب العشائر المحلية المعارضة لمقديشو وهذا «أدى إلى مواجهة مسلحة».