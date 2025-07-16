الفيضانات تجتاح نيويورك ونيوجيرسي

اجتاحت فيضانات منطقة نيويورك وولاية نيوجيرسي، ليل الاثنين الثلاثاء، نتيجة أمطار غزيرة تسببت بها عاصفة فوق المنطقة. وسجّلت خدمات الأرصاد الجوية كميات غير مسبوقة من الأمطار، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات الإنقاذ. وأعلن حاكم نيوجيرسي، فيل ميرفي، حالة الطوارئ في مقاطعات عدة، ودعا السكان إلى التزام منازلهم.

وحذرت السلطات من ظروف سير خطرة وازدياد خطر الفيضانات المفاجئة في مناطق مكتظة بالسكان. وفي نيويورك، علقت مطارات جون إف كينيدي، ولاغارديا، ونيوارك، رحلات المغادرة مؤقتاً.

كما تعرض مترو نيويورك لاضطرابات شديدة حيث توقفت خطوط عدة وغمرت المياه محطات كثيرة، لاسيما في تشيلسي وجنوب مانهاتن. وتسببت ازدحامات مرورية كبيرة في شلل طرق رئيسية عدة في المدينة.

وفي نيوجيرسي، تدخلت فرق الإنقاذ مرات عدة لمساعدة سائقين عالقين ومقيمين محاصرين نتيجة ارتفاع مستوى المياه، خصوصاً في نيوارك. وحذر مركز الأرصاد الوطني من استمرار التحذير من الفيضانات في شمال الولاية حتى الساعة 7:15 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتأثرت كل من فيرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا أيضاً. ولا تزال حالة الطوارئ بسبب الفيضانات سارية في وسط فيرجينيا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن بحسب السلطات المحلية.

إلى ذلك، ارتفع العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن العواصف في أنحاء ولاية تكساس الأمريكية إلى 131، وحذرت السلطات من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة التي حولت نهر جوادالوبي إلى سيل مميت.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيراً من الفيضانات يتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو جراندي شرقاً إلى سان أنطونيو وأوستن. وشمل التحذير مقاطعة كير وأجزاء أخرى من هيل كانتري على امتداد نهر جوادالوبي لا تزال تتعافى من كارثة الفيضانات التي وقعت في الرابع من يوليو، واجتاحت مدينة كيرفيل، حيث مقر إدارة المقاطعة، ومخيماً صيفياًعلى ضفاف النهر في بلدة هانت القريبة.

ونُصح سكان المناطق المطلة على نهر جوادالوبي، وكذلك فرق البحث التي لا تزال تمشط ضفافه، بالبحث عن مناطق مرتفعة حتى زوال الخطر الجديد.

فيضانات

في الأثناء، لقى أكثر من 100 شخص حتفهم خلال أسابيع من هطول أمطار موسمية وفيضانات غامرة في باكستان، حسبما قال مسؤولون، أمس، وذلك في ظل تحذيرات من طقس أكثر سوءاً.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية، إن الأمطار التي بدأت من شمال غرب البلاد في يونيو امتدت لكامل البلاد، ما أدى لوقوع فيضانات غامرة والتسبب في غمر المدن بالمياه.

وترجع معظم حالات الوفاة الـ111 لانهيار الأسطح والحوائط بالإضافة إلى مباني قديمة تصدعت بعد هطول أمطار غزيرة لأسابيع. ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 53 طفلاً. وقد أصيب أكثر من 200 شخص، معظمهم في إقليم البنجاب، حيث غمرت المياه الشوارع والطرق في عدة مدن لساعات.

وحذرت إدارة الأرصاد، من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، ما من شأنه أن يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.

أمطار موسمية

كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أمس، أنه من المتوقع هطول أمطار موسمية في منطقة تشونجتشونج والأجزاء الجنوبية من مقاطعتي كيونجي وجانجوون، مع هطول أمطار كل ساعة بما يصل إلى 50 ملليمتراً، خلال الفترة بين مساء اليوم الأربعاء وصباح غد الخميس.

وأفادت شبكة كيه.بي.إس وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية، بأنه من المتوقع أن يصل الحد الأقصى لهطول الأمطار على منطقتي العاصمة وتشونجتشونج إلى 150 ملليمتراً في حتى الغد، مع تساقط ما يصل إلى 100 ملليمتر من الأمطار في مقاطعتي كانجوون وجولا الشمالية.

وما يصل إلى 80 ملليمتراً في بوسان وأولسان ومنطقة كيونجسانج. ومن المرجح أن يؤثر هطول الأمطار على جزيرة جيجو السياحية في جنوب البلاد، وعلى المناطق الأخرى الواقعة جنوبي البلاد، بداية من ظهر الخميس.