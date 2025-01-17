30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات هذا العام

الخرطوم – طارق عثمان،عواصم وكالات

أعلنت الولايات المتّحدة أمس، أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ «هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع»، المتواصل منذ أبريل 2023». وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن العقوبات تهدف للدفع باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.

وقال أحد المصادر إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح من ديارهم، وزجّت بنصف السكان إلى براثن الجوع. من جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها علقت عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان بعد تعرض موظفيها لهجوم من جماعة مسلحة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن ستة من موظفيها كانوا يسافرون عبر نهر في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد الأربعاء بعد تسليم إمدادات المستشفيات عندما تعرضوا للهجوم.

وذكر بيان: «فتح مسلحون مجهولون النار على القوارب، ما أجبر موظفي أطباء بلا حدود على القفز في النهر والسباحة إلى بر الأمان في قرية قريبة».

وأصيب أحد الموظفين أثناء الهروب. وقال زكريا مواتيا، رئيس بعثة المنظمة في البلاد إن «مثل هذه الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية غير مقبولة وتسلط الضوء على البيئة المتقلبة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية في جنوب السودان».

وأضاف: «يعاني الأشخاص الذين يعيشون في ناصر وأولانغ بالفعل وصولاً محدوداً إلى الرعاية الصحية، كما أن تأثير مثل هذا العنف يزيد من تعريض تقديم الخدمات الطبية الأساسية للخطر».

وقالت الأمم المتحدة إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب حجم الاحتياجات المتصاعدة وعدد النازحين وارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وأكدت أن ما يقدر بنحو 30.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة هذا العام، بزيادة قدرها 5.6 ملايين شخص عن العام الماضي، مدفوعاً بالصراع المدمر والنزوح وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية وتدمير سبل العيش. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للسودان 2025 التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي تسعى إلى الحصول على 4.2 مليارات دولار لمساعدة 20.9 مليوناً من الأشخاص الأكثر ضعفاً.