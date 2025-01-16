الحكومة الإسرائيلية تصوّت الجمعة على اتفاق غزة

أعلن مسؤول إسرائيلي "الخميس" أنّ الحكومة الإسرائيلية ستصوّت "الجمعة" على الاتفاق الذي توصلت إليه الدولة العبرية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن محتجزين في القطاع بمعتقلين فلسطينيين.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت الحكومة ستجتمع يوم الجمعة، أجاب المسؤول "نعم"، من دون أن يوضح متى تحديدا.

وكانت إسرائيل اتّهمت حماس بالتنصل من بعض نقاط الاتفاق، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية، بينما أكّد مسؤول إسرائيلي أنّ الحكومة لن تصوّت على الاتفاق قبل أن تحصل من الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر" على ضمانة بأن تلتزم حماس احترام كلّ بنوده.