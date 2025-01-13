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الشرق الأوسط

34 مليار دولار خسائر إسرائيل منذ بدء حرب غزة

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وكالات

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيقل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 19.2 مليار شيقل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في ديسمبر و7.3 بالمئة في 2024.