بعد سلسلة ضربات.. نتانياهو يوجه رسالة جديدة إلى الحوثيين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم "الجمعة" أن الجيش الإسرائيلي يفرض "ثمنا باهظا" على الحوثيين بتنفيذه سلسلة من الضربات الجوية في اليمن.

وقال نتانياهو في بيان "كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت "رسالة واضحة" إلى زعماء المتمردين الحوثيين أن إسرائيل سوف "تطاردهم".

وأضاف: "الضربات الإسرائيلية اليوم في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الحوثي الإرهابي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن: ما من أحد في مأمن".