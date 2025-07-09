احترار الأرض يحصد أرواحاً ويُكبّد خسائر بالمليارات

يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة وما يتسبب به من حرائق وفيضانات خلفت أرواحاً وخسائر مادية في أكثر من مكان حول العالم، وسط توقعات بتأثيرات تؤدي إلى الإضرار باقتصادات وتكاليف قيمتها عشرات مليارات الدولارات.

وقال مسؤولون، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وبقي أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين، بعد أن أدى فيضان نهر بوتي كوشي إلى جرف جسر الصداقة الذي يربط بين الصين ونيبال.

ولم تشهد المنطقة المحيطة بالنهر أمطارا غزيرة خلال الساعات الـ 24 السابقة للفيضان، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن الفيضان ربما يكون ناجماً عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة التبت حيث هطلت أمطار غزيرة.

وأفاد بينود جيمير، الناطق باسم شرطة نيبال، بأن الشرطة انتشلت 8 جثث، ولم يتم تحديد هوية أي منها حتى الآن. وأضاف أنه جرى إنقاذ 57 شخصاً. بدوره، قال راجا رام باسنيت، الناطق باسم الجيش النيبالي، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

إلى ذلك، قال ناطق باسم مطار مرسيليا بروفانس الفرنسي، أمس، إنه تم إغلاق المطار بسبب حريق غابات هائل اندلع بالقرب من مرسيليا في جنوب البلاد. وأضاف الناطق، أنه لم تقلع أو تهبط أي طائرات منذ الظهيرة تقريباً، وتم تحويل بعض الرحلات الجوية إلى نيس ونيم ومطارات إقليمية أخرى.

خسائر

على صعيد متصل، ذكرت شركة أكوويذر المتخصصة في خدمات التنبؤ بالطقس في تقرير مبدئي، أن السيول المهلكة التي ألحقت دماراً واسعاً في أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية، ستتسبب في أضرار وخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها الإجمالية بين 18 و22 مليار دولار.

وتشمل هذه القيمة تكاليف مطالبات التأمينات إلى جانب جهود البحث والإصلاحات وعملية التنظيف الشاملة المتوقعة والأثر الممتد على السياحة في المنطقة.

وتشير أكوويذر، إلى أنه رغم التكلفة الكبيرة للأضرار الناجمة عن المياه، فإن سياسات التأمين لأصحاب المنازل عادة لا تغطيها، وبالتالي يكون العديد من أصحاب المنازل غير مشمولين في الغالب بتغطية تأمينية كافية ضد أضرار السيول.

وفي حين أن أكوويذر قدمت تقديراً أولياً للخسائر الإجمالية، فلا يزال مدى تأثر قطاع إعادة التأمين غير واضح. وكما أشارت الشركة، فإن 4% فقط من ملاك المنازل في الولايات المتحدة مشمولون بالتأمين ضد السيول من خلال البرنامج الوطني للتأمين ضد أخطار السيول التابع للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد ضحايا الفيضانات الكارثية في تكساس 100 قتيل، بينما تتواصل عمليات البحث الواسعة عن المفقودين.

تأثر اقتصاد

في الأثناء، توقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة عالمياً بنحو 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني على الأرجح بأكثر مما كان مفترضاً في السابق.

وفي تقريره السنوي للمخاطر المالية والاستدامة، قال مكتب مسؤولية الميزانية: في السيناريو الرئيسي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية.

فإن التأثيرات المالية المجمعة للأضرار المناخية وجهود التخفيف من آثارها قد تضيف 74% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين الحكومي بحلول أوائل السبعينيات، مقارنة بتوقعاتنا طويلة الأجل السابقة.

وفيما خفض مكتب مسؤولية الميزانية، تقديراته لتكلفة التحول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات إلى 21% من الناتج الاقتصادي من 30% في عام 2021، فقد رفع تقديراته للأضرار التي تلحق بالناتج بسبب تغير المناخ.

على صعيد متصل، أعلنت منظمة ميركاتور أوشن إنترناشونال، أن البحر الأبيض المتوسط سجل موجات حر هي الأعلى على الإطلاق التي يشهدها شهر يونيو، حيث أثرت موجات الحر البحرية والتي بلغت شدة قياسية على 62% من مساحة سطح البحر.