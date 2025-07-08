نتانياهو بعد مقتل 5 جنود في غزة: "صباح صعب"

قُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب اثنان بجروح في شمال غزة وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء في هجوم هو من الأعنف الذي تعرضت له قواته في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يزور واشنطن إنه "صباح صعب"، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً.

وأضاف نتانياهو عبر حسابه على منصة إكس "كل إسرائيل تنحني بحزن وتنعي جنودنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في معركة هزيمة "حماس" وتحرير جميع رهائننا".

قال الجيش إن الجنود الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاماً، "سقطوا خلال القتال في شمال قطاع غزة" الإثنين. وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة ونقلا إلى المستشفى.

وقال مراسلون عسكريون إسرائيليون إن الجنود قتلوا عندما انفجرت عبوات ناسفة محلية الصنع في بيت حانون شمال القطاع، وأثناء إجلاء االجرحى، تعرض الجنود لإطلاق نار.

وبحسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس، فقد قُتل ما لا يقل عن 445 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عبر إكس "الخبر المؤلم عن سقوط خمسة من أبنائنا الأبطال في غزة، ومعظمهم من مقاتلي كتيبة (نيتساح يهودا) الحريدية، يدمي القلب".

أما زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد فأكد أنه "من أجل المقاتلين، من أجل عائلاتهم، من أجل الرهائن، من اجل دولة إسرائيل، يجب إنهاء هذه الحرب".

لا تقدم في المفاوضات

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في قطر مساء الأحد بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وتجري المباحثات بحضور ممثلين عن إسرائيل وحركة "حماس" في غرف منفصلة داخل المبنى نفسه في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهت جلسة الإثنين من دون تحقيق "أي اختراق" وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات.

ومع استئناف المباحثات غير المباشرة الثلاثاء، قال مصدر مطلع على المفاوضات أن "لا اختراق حتى الآن".

ومن المتوقع أن ينضم ويتكوف إلى المباحثات هذا الأسبوع للدفع باتجاه وقف إطلاق النار.

وتتضمن المقترحات الأمريكية هدنة من شهرين تقوم خلالها "حماس" بالإفراج عن عشرة رهائن أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين أكتوبر 2023.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها، وفق مصدرين فلسطينيين مطّلعين على المباحثات.

وتطالب "حماس" بضمانات لانسحاب إسرائيل وعدم استئناف القتال خلال فترة التفاوض وأن تتولى الأمم المتحدة توزيع المساعدات وفق النظام القديم، وفق ما أكد المصدرين.

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية.

وأسفر هجوم "حماس" عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل معظمهم من المدنيين.

وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57523 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، في القصف والعمليات الاسرائيلية المدمرة، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.