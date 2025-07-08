إيران تعلن حصيلة جديدة لضحايا حربها مع إسرائيل

أعلنت الحكومة الإيرانية حصيلة جديدة لضحايا حربها مع إسرائيل، مشيرة إلى مقتل 1060 شخصاً، على الأقل، مع احتمال ارتفاع هذا العدد.

وأعلن سعيد أوهادي، رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، الحصيلة في مقابلة بثها التليفزيون الإيراني الرسمي مساء أمس الاثنين.

وأشار أوهادي إلى أن حصيلة القتلى قد تصل إلى 1100 نظراً لخطورة إصابات بعض الجرحى.

وخلال الحرب، قللت إيران من شأن تأثير القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له، والذي استمر 12 يوماً، ودمر دفاعاتها الجوية، ومواقع عسكرية وألحق أضراراً بمنشآتها النووية.

كانت إسرائيل قد شنت هجوما مباغتاً الشهر الماضي استهدف مواقع نووية وعسكرية إيرانية، قبل أن ترد طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وتدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع في 21 يونيو عندما قصفت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن فريق مفتشيها غادر "بسلام" إيران، عائداً إلى مقر الوكالة في فيينا، بعد بقائهم هناك خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران.

وأكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، في تصريحات نشرها حساب الوكالة على منصة "إكس"، أهمية أن تناقش الوكالة الدولية مع طهران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق في أقرب وقت.

كانت إيران أعلنت تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على ما اعتبرته مساهمة من جانب جروسي في قرار لمجلس محافظي الوكالة ضد طهران، ثم القصف الإسرائيلي والأميركي على المواقع النووية الإيرانية.