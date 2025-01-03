مقتل 27 مهاجراً وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

تتكرر حوادث غرق قوارب المهاجرين قبالة السواحل التونسية، آخر هذه الحوادث أعلن عنه أمس، حيث قضى 27 مهاجراً على الأقل من دول جنوب الصحراء، وتم إنقاذ 83 آخرين قبالة سواحل تونس بعد انقلاب قاربين في الطريق إلى أوروبا، وفق ما أعلنت السلطات التونسية.

وأبحر 110 مهاجرين من دول عدة في أفريقيا جنوب الصحراء على متن قاربين «غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 ديسمبر إلى 1 يناير»، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس الوطني التونسي. وأضاف أن «العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين».

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية (الدفاع المدني) بولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرق) زياد السديري أن «من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة، نساء وأطفالاً». وبحسب السديري، تم نقل 15 من أصل 83 شخصاً أنقذتهم قوات الحرس البحري إلى المستشفى.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الحرس الوطني التونسي في بيان حصيلة الضحايا، موضحاً أن رضيعاً من بين المهاجرين الذي لقوا حتفهم، وأن 17 امرأة و7 أطفال من بين من تم إنقاذهم. وأشار السديري إلى أنه تم العثور على القاربين على بعد حوالي 5 كيلومترات من سواحل جزر قرقنة.

وانقلب أحدهما بينما غرق الآخر. وشهدت تونس عدة حوادث غرق للقوارب في الأسابيع الأخيرة، في ظل ظروف جوية سيئة، منها ما حدث في في 31 ديسمبر حيث قتل عدد من المهاجرين التونسيين، وأنقذ 17 آخرون في شمال البلاد بعد تعطل قاربهم المتهالك.