قتلى وإصابات في فيضانات بتايوان وإندونيسيا

ضرب إعصار «داناس» ساحل تايوان الغربي، أمس، وأسفر عن قتيلين اثنين، ومئات الإصابات، وترك نحو 400 ألف أسرة من دون كهرباء، فيما أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أن الفيضانات التي اجتاحت مدينة ماتارام والمناطق المحيطة بها في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية أسفرت عن تضرر ما يزيد على 30 ألف شخص. بينما جاوزت حصيلة فيضانات تكساس في الولايات المتحدة ثمانين قتيلا وهي مرجحة للارتفاع.

وقُتل شخصان في الستينيات من العمر بعد توقف جهاز التنفس الاصطناعي عن العمل، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منزل أحدهما، وسقوط شجرة على الثاني أثناء القيادة.

وأفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية بتسبّب الإعصار في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تايوان، ما أثر على نحو نصف مليون منزل، وقد بقي أكثر من 400 ألف منزل بدون كهرباء، صباح أمس.

كما أُجلي نحو 3500 شخص من منازلهم، أغلبيتهم في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية، وأُلغيت 33 رحلة جوية دولية من تايوان.

من جهة أخرى أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا عن تضرر 7676 أسرة، أي أكثر من 30 ألف شخص، بسبب الفيضانات، التي شهدتها مدينة ماتارام، والمناطق المحيطة بها في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية عن أحمدي، رئيس الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث في نوسا تينجارا الغربية، قوله إن هناك 6 أحياء فرعية في المدينة تضررت بسبب الفيضانات.

وأضاف: «أصيب 15 شخصاً ونزح 520 آخرون، ويتم حالياً جمع البيانات المتعلقة بالوفيات والمفقودين». في الأثناء نفث بركان في شرق إندونيسيا، أعمدة رماد ضخمة على ارتفاع 18 كيلو متراً على ما ذكرت السلطات بعد أسابيع قليلة على ثورانه، ما أدى يومها إلى إلغاء رحلات جوية عدة إلى بالي. وبدأ نشاط بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، وهو بركان بفوهتين يقع على ارتفاع 1584 متراً في جزيرة فلوريس السياحية.

وفي تكساس، تجاوزت حصيلة الفيضانات ثمانين قتيلاً وهي مرجحة للارتفاع على ما أعلنت السلطات المحلية مع تراجع الأمل بالعثور على عشر فتيات ما زلن في عداد المفقودين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور المنطقة الجمعة على الأرجح. وقال لصحافيين من نيوجيرسي: «هذه كارثة لم نشهد مثلها منذ مئة عام، ورؤية ما يحصل أمر فظيع».