71 قتيلاً في سقوط مركبة بنهر في إثيوبيا

قتل أكثر من 70 شخصاً في حادث سير في جنوب إثيوبيا، بحسب ما أعلنت السلطات أمس، بعدما انحرفت مركبة، يرجح أنها تنقل عدداً من الركاب يتجاوز طاقتها الاستيعابية، عن الطريق وسقطت في نهر.

وسقطت المركبة، الأحد، في نهر جيلانا في منطقة سيداما الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.

وقال مسؤول الإعلام لدى السلطات المحلية ووسينييلي سيمون: إن سائق شاحنة تنقل عمّالاً في مزارع البن ومجموعة متجهة لحضور حفل زفاف «فقد السيطرة على طريق متعرّج» مع اقترابه من جسر. وأضاف أن الحادث كان «مروّعاً»؛ لأن النهر «كان يحتوي على الكثير من الحجارة الكبيرة» التي سقط عليها معظم الضحايا.

ومن إجمالي 76 راكباً، أفيد بمقتل 71 «حتى الآن»، وفق حصيلة أصدرتها سلطات إنفاذ القانون الإقليمية، الأحد، موضحة أن من بين الضحايا 68 رجلاً وثلاث نساء.

وقال ووسينييلي سيمون: «نظراً إلى أنه كان يوم أحد، لم يكن هناك كثير من المركبات على الطرقات».

وأضاف: «من المرجح بالتالي أن الشاحنة كانت تنقل عدد أشخاص يفوق طاقتها الاستيعابية»، لافتاً إلى أن من بين الضحايا أربعة أفراد من عائلة واحدة.

ومن بين الناجين الخمسة أصيب اثنان بجروح خطيرة، ويتلقيان العلاج في مستشفى هاواسا. أما الثلاثة الآخرون، فقد تمكنوا من مغادرة المستشفى، لكنهم يعانون من «ضغط نفسي وصدمة نفسية».وفي 2018، قُتل 38 شخصاً في شمال إثيوبيا عندما انحرفت حافلة تقلّهم عن الطريق.

ولا يوجد في أفريقيا سوى أربعة في المئة من المركبات في العالم، لكنها شكّلت 19 في المئة من الوفيات على الطرقات في العام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا العام. وعلى عكس مناطق أخرى، ارتفع عدد القتلى على الطرقات في أفريقيا بنسبة 17 في المئة بين العامين 2010 و2021.