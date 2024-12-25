المجاعة تتفشى في السودان

أعلن تقرير دولي، أمس، أن المجاعة تتفشى في خمس مناطق بالسودان في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، متوقعاً توسعها في إقليم دارفور بحلول مايو 2025.

ووفقاً لتقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، امتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2024.

فيما يواجه 638 ألف شخص المجاعة في هذه المخيمات، بحسب تقرير اللجنة التي تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. وتوقع التقرير أن يواجه 24 مليون شخص مستويات أعلى انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعاً في الفترة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.