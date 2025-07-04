برلمان كوريا الجنوبية يوافق على تعديل قواعد الأحكام العرفية

وافق برلمان كوريا الجنوبية، أمس، على تعديل القواعد المنظمة للأحكام العرفية، في خطوة تأتي بعد إعلان الرئيس السابق يون سوك يول المفاجئ للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، الذي أصاب البلاد بالصدمة. وتشمل القواعد الجديدة حظر أي محاولة لعرقلة دخول النواب إلى الجمعية الوطنية «البرلمان»، بالإضافة إلى منع الجيش والشرطة من دخولها دون الحصول على موافقة من رئيس الجمعية.

إلى ذلك، أعلنت سيئول، أن المفاوضات أُنجزت مع وارسو بشأن صفقة تسلح ضخمة، تشتري بموجبها بولندا دبابات كاي2، التي تصنعها شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وقالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية في بيان، إن وزير الدفاع البولندي أعلن رسمياً إنجاز المفاوضات مع شركة هيونداي روتيم، بشأن عقد ثانٍ لدبابات K2، وأنه سيتم توقيع الاتفاقية قريباً.

وفي حين لم تُعلن الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة أو حجمها، قدرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قيمتها بنحو 6 مليارات دولار. وقال وزير إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية، سوك جونغ-غون، إن هذه الاتفاقية تؤكد مجدداً قوة واستمرارية التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية وبولندا.

وفي 2022 وقع البلدان صفقة أسلحة بقيمة 13.7 مليار دولار هي الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية شملت تزويد بولندا، جارة أوكرانيا وحليفتها، بدبابات K2 وطائرات مقاتلة.

وبرزت كوريا الجنوبية كونه لاعباً رئيسياً في صادرات الأسلحة، بعد أن أتاحت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فرصاً للصناعة الدفاعية الكورية الجنوبية لتأمين عقود واسعة النطاق. ووقعت سيئول بشكل خاص عقود تسلح مع بولندا ورومانيا، تشمل بالدرجة الأولى تصدير مدافع كاي9 الذاتية الدفع، وقاذفات صواريخ تشونمو.