

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى فتح حوار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، برعايته، بهدف التوصل إلى تفاهمات قد تفضي إلى إنهاء محاكمته، وذلك عقب إعلان القضاة تراجع احتمالات إدانته في قضيتين من أصل ثلاث مرفوعة ضده.

وفي تطور لافت، أعلن محامو نتنياهو، الذين لم يستجيبوا للمبادرة السابقة التي طرحها هرتسوغ، هذه المرة موافقتهم على المشاركة في اللقاء.

وقال المحامون عميت حداد وإسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين إن تصريحات القضاة خلال الجلسة الأخيرة تؤكد ضرورة إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، مضيفين أنهم سيحضرون الاجتماع في ديوان الرئاسة.

وجاء تحرّك هرتسوغ بعد إعلان هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس، الأسبوع الماضي، أنّ "احتمالات إدانة نتنياهو في القضيتين الرقم 4000 و2000 ضعيفة"، فيما رأت أن القضية الرقم 1000، المعروفة بقضية الهدايا، قد تكون موضع تفاهمات بين الأطراف.

وقال هرتسوغ في بيان إنّه يجدد اقتراحه إجراء حوار موضوعي ومعمّق برعاية مؤسسة الرئاسة، بعقل منفتح ونية صادقة، بهدف التوصل إلى تفاهمات، مشدداً على ثقته بالقضاة وضرورة الإصغاء إلى موقفهم.

وأشار إلى أنّ "مؤسسة الرئاسة كانت قد طرحت المبادرة قبل أشهر، ووافقت عليها المستشارة القضائية للحكومة، فيما لم يرد نتنياهو ومحاموه آنذاك على الاقتراح". ومن المقرر أن تبدأ اتصالات تنسيقية لتحديد موعد الاجتماع.

وكانت رئيسة هيئة القضاة ريفكا فريدمان فيلدمان قد أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، الأربعاء الماضي، أن فرص إدانة نتنياهو في القضيتين 4000 و2000 ضعيفة، بعد نحو عقد على بدء التحقيقات وأكثر من ست سنوات على انطلاق المحاكمة.

وتتعلق القضية الرقم 2000 بمحادثات بين نتنياهو وأرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، تناولت تحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو مقابل الدفع بتشريعات تحدّ من انتشار صحيفة "إسرائيل هيوم". ويواجه نتنياهو في هذا الملف اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة.

أما القضية الرقم 4000، فتتصل باتهامات لنتنياهو بالتدخل في قرارات تنظيمية بوزارة الاتصالات لمصلحة رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لشركة "بيزك" وموقع "والا"، إلى جانب التدخل في المحتوى الإعلامي للموقع بما يخدم مصالحه ومصالح عائلته.

في المقابل، لا تزال القضية الرقم 1000، المعروفة بـ"قضية الهدايا"، مطروحة أمام المحكمة، إذ دعا القضاة إلى السعي للتوصل إلى تفاهمات بشأنها وإنهاء المحاكمة.

وتتعلق القضية باتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تلقي نتنياهو وزوجته سارة هدايا ومنافع من رجال أعمال، بينهم أرنون ميلتشان وجيمس باكر، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2016.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقى الزوجان منافع مختلفة من ميلتشان، كما تعرّف نتنياهو من خلاله على رجل الأعمال الأسترالي باكر، الذي قدم لهما بدوره منافع خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

وبينما تفتح ملاحظات القضاة الباب أمام مسار تفاوضي قد يغيّر مسار المحاكمة، يبقى التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف وتحديد مصير القضية الثالثة العامل الحاسم في ما إذا كانت المبادرة الرئاسية ستنجح في وضع حدّ للملاحقة القضائية المستمرة بحق نتنياهو.