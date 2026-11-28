أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة حكومة وحدة وطنية أولاً، على أن يكون هو رئيس الحكومة البديل.

وقال نتنياهو إن مسؤوليته تفرض عليه تنحية كل الاعتبارات جانباً بسبب جسامة الخطر، ولذلك وافق على أن يتولى آيزنكوت المنصب أولاً.

وأضاف أن إسرائيل مطالبة بمواجهة الأخطار الوجودية، وأن الطريق إلى ذلك هو توحيد كل الأحزاب التي ترى إسرائيل دولة قومية لليهود.

كما قال إنه يتوقع أن تبدأ على الفور مفاوضات جادة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن يُبدي الطرف الآخر استعداداً مماثلاً للتسوية.